Москва, 15 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич возмутился приглашением на саммит Россия — Африка ливийского террориста Шабана Хадиа. Политолог Андрей Кошкин объяснил, чем может обернуться приглашение сомнительных личностей на международное мероприятие.

Представитель ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа заявлен как участник панельной дискуссии о безопасности в Африке на саммите Россия — Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи.

Примечательно, что в 2014 году Хадию задержали в Египте за связь с «Аль-Каидой»1. В ответ террористическая банда Хадии похитила шестерых сотрудников посольства Египта в Ливии и пыталась шантажом обменять их на своего главаря. Кроме того, соратником Хадии по штабу «Фаджр» является Абдельрауф Кара, чья группировка RADA держит в плену двоих россиян – социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суайфана. Специалисты занимались в стране изучением гуманитарной, культурной и политической обстановки, сейчас они содержатся в тюрьме «Митига», где подвергаются пыткам.

Малькевич призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС на саммите в Сочи вопрос об освобождении россиян. Соответствующее письмо глава ФЗНЦ направил спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.

Доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин считает, что приглашение сомнительных личностей на саммит может скомпрометировать мероприятие. Политолог отметил, что это даст «пищу» для информационных агентств, чтобы в значительной степени очернить Россию. Важно не допустить приглашения подобных личностей на саммит, чтобы они не дискредитировали его, подчеркнул эксперт.

«Беря во внимание предстоящий саммит, это близко к провокации. Несмотря на то, что МИД все делает обдуманно, есть моменты, которые к сожалению, превращаются вот в такое фиаско», — заявил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Политолог считает, что появление такого рода кандидатур на мероприятии может его дискредитировать. Кошкин призвал в таких сложных и прорывных мероприятиях учитывать особенности современных технологий и возможные провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.