Лаврентьев рассказал, когда пройдет новый раунд астанинских переговоров по Сирии

Абу-Даби, 15 октября. Новый раунд астанинских переговоров пройдет в середине ноября, он был сдвинут, в том числе, с учетом первого заседания Конституционного комитета Сирии. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что решение перенести проведение встречи в астанинском формате было связано отчасти с тем, что не так давно состоялся саммит глав государств России, Турции и Ирана.

«Был саммит, поэтому было принято целесообразным все же немного отложить. С учетом и развития ситуации, и запуска Конституционного комитета», — объяснил Лаврентьев.

На уточняющий вопрос журналистов, пройдет ли следующий раунд астанинских переговоров по сирийскому урегулированию в ноябре, Лаврентьев ответил положительно и конкретизировал, что он состоится в середине месяца.

Спецпредставитель президента по Сирии также отметил, что астанинский трек актуален, поэтому диалог между странами-гарантами будет продолжаться, учитывая, что альтернативы ему пока нет.

Напомним, Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры по урегулированию ситуации в арабской республике, проходящие в Женеве под эгидой ООН.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии — специального органа, который займется выработкой конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Решение о создании этого органа было принято еще в январе 2018 года. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что первое заседание Конституционного комитета запланировано на 29 октября, напоминают РИА Новости.

В настоящее время ВС Турции проводят в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. В ходе операции турецкие власти намерены создать зону безопасности вдоль границы двух государств, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.