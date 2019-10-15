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МИД РФ отреагировал на задержание россиянки Богачевой в Минске

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МИД РФ отреагировал на задержание россиянки Богачевой в Минске

Москва, 15 октября. Задержанная в Минске россиянка Анна Богачева получает всю необходимую консульскую поддержку, заявили в МИД РФ.

Комментарий в связи с задержанием Богачевой правоохранительными органами Белоруссии появился на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook. 

«Ситуация находится во внимании консульского отдела посольства России в Белоруссии, сотрудники которого оказывают Богачевой предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — подчеркнули в МИД.

Напомним, по словам адвоката Богачевой, его подзащитную задержали в Минске по сфабрикованному в США делу о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела Штатов. Юрист также обратил внимание, что сотрудники Интерпола не имели права задерживать Богачеву, потому что в компетенции этого ведомства находятся только уголовные дела, а сфабрикованное США дело о мнимом вмешательстве явно является политическим.

В связи с задержанием россиянки ФАН направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии Валерию Вакульчику с просьбой разобраться, на каком основании была задержана Богачева. 

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