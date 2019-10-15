Курды взяли на себя ответственность за убийство более сотни сирийских бойцов

Дамаск, 15 октября. Курдские террористы из группировки «Демократические силы Сирии» (SDF) взяли на себя ответственность за убийство в республике в понедельник более 100 выступающих на стороне Турции сирийских бойцов.

Отмечается, что от рук SDF погибли 103 человека. В группировке также заявили о гибели 23 своих бойцов.

Турция неделю назад объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских вооруженных формирований, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России).

В Анкаре заявили, что целью операции является создание зоны безопасности на границе Турции и Сирии, а также блокировка трассы М-4, которой пользуются боевики для транспортировки вооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.