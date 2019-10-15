В России вводят штрафы до 500 тысяч за порошковый алкоголь

Москва, 15 октября. Госдума приняла закон о введении административной ответственности за производство или оборот порошкового алкоголя. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, материальное наказание для граждан может составить от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН необходимость принятия таких мер отметил депутат Николай Говорин.

«Порошковый алкоголь запрещают в большинстве цивилизованных стран. И это правильный шаг на пути к снижению уровня алкогольной угрозы для нашего населения не только с позиции широкого распространения соответствующей продукции в стране, но и с позиции более высоких рисков токсического влияния на организм», — рассказал депутат.

По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья, несмотря на позитивные изменения в борьбе с «алкогольной проблемой», бдительность терять нельзя.

«Нас тревожит, например, тот факт, что за половину 2019 года вновь увеличилось число отравлений от алкоголя. Показатель практически на 720 человек выше, чем за шесть месяцев 2018 года», — пояснил парламентарий.

Кроме того, принятие таких мер защитит детей и подростков от доступного и опасного продукта, обратил внимание Говорин.

Ранее Минздрав России сообщил о снижении в стране смертности по причинам, связанным с алкоголем, на 30% с 2010 года. Также в ведомстве отметили, что за минувший год свыше 2 миллионов россиян обратились к медикам из-за алкоголизма, и составили рейтинг российских регионов по заболеваемости этой зависимостью.