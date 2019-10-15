Путин отметил сотрудничество с ОАЭ по стартапам в сфере энергетики

Москва, 15 октября. Президент России Владимир Путин назвал содержательным политический диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом российский лидер заявил во время переговоров в Абу-Даби.

Путин отметил сотрудничество России и ОАЭ.

«Продолжаются инвестиции и совместная работа в стартапах, в области энергетики, в области мирного атома, — констатировал президент России. — Продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК плюс».

Глава государства назвал политический диалог между странами регулярным и содержательным.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом. В аэропорту его встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. После этого они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан, где провели двусторонние переговоры.

Путин также планирует вместе с аль-Нахайяном провести совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и провести встречу с представителями деловых кругов двух государств. Основная часть мероприятий пройдет в закрытом от средств массовой информации режиме.