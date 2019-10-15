Западные СМИ назвали борщ «орудием российской пропаганды»

Лондон, 15 октября. Украинцы и западные СМИ заподозрили Россию в якобы незаконном присвоении борща, назвав его орудием российской пропаганды.

Журналист «Би-би-си» обнаружил в твиттер-аккаунте Russia, который связан с министерством иностранных дел России, пост о борще, опубликованный в мае этого года. В сообщении отмечается, что этот суп — одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ.

На Западе отметили, что безвредный пост на самом деле является якобы орудием российской пропаганды и вызывает бурю негодования со стороны украинцев.

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени», — заявил автор статьи.

В качестве подтверждения своего мнения он привел несколько мнений людей, которые перебрались из стран бывшего СССР на Запад. Так, проживающий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров считает, что заявление МИД РФ про борщ якобы является «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

Его мнение разделяет шеф-повар располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka Олеся Лев.

«Да, русские заявляют, что это их блюдо, — отметила она. — Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации».

При этом украинцы и британский журналист уверены, что борщ был «оккупирован» при Иосифе Сталине, который поручил народному комиссару пищевой промышленности СССР Анастасу Микояну создать советскую национальную кухню. Рецепты блюд вошли в «Книгу о вкусной и здоровой пище», которая рассказывала о кушаньях различных народов, живших на территории СССР, передает «Царьград».

«Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР», — констатировала украинка Лев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его приоритетов нет вопросов «языкового закона» и Института национальной памяти. Киевские эксперты в свою очередь выразили уверенность, что даже временное бездействие новой власти по поводу принудительного насаждения «мовы» и других репрессивных шагов администрации экс-главы Петра Порошенко может сыграть с Зеленским злую шутку.