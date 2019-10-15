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ФАН-ТВ

Реконстукция Цимбалинского путепровода в Петербурге начнется в 2021 году. ФАН-ТВ

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Цимбалинский мост связывает Невский и Фрунзенский районы. За сутки здесь проезжает около 10 тысяч автомобилей. Сейчас движение организовано лишь в одном направлении — со стороны Невского района во Фрунзенский, проезд большегрузов свыше 3,5 тонн запрещен. О планах по капитальному ремонту переправы специалисты рассказали сегодня на выездном брифинге. 

Путепроводу уже больше века. Капитально ремонтировали его дважды, последний раз в 1980-е годы. Сегодня двухсотметровая переправа вновь требует масштабной реконструкции — коррозия, трещины, ржавчина, деформация различных элементов. В сентябре этого года между Санкт-Петербургом и РЖД было заключено соглашение. Реконструкция будет совместной, а после этого мост перейдет в собственность города.

Реконстукция Цимбалинского путепровода в Петербурге начнется в 2021 году. ФАН-ТВ

«Достигнута договоренность о совместном финансировании работ по самому путепроводу и подходам к нему. Соответственно, 50% будет финансировать железная дорога, в эти деньги входит и проектирование, и обеспечение окон для производства работ по реконструкции», — сообщил директор СПБ ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

На реконструкцию Цимбалинского путепровода предположительно потребуется 4,5 млрд рублей. Переправу планируется сделать четерыхполосной, расширить подъездные пути. На время ремонта движение по мосту закроют полностью.

Реконстукция Цимбалинского путепровода в Петербурге начнется в 2021 году. ФАН-ТВ

«В настоящее время прорабатываются возможные варианты изменения, совершенствования, схемы организации движения, чтобы снизить отрицательные последствия закрытия данного путепровода», — отметил заместитель генерального директора «Центра транспортного планирования» Андрей Шаньгин.

В ближайшее время начнется разработка проекта. В 2021 году специалисты должны приступить уже к самим строительным работам. Планируется, что всего на реконструкцию моста потребуется три года.

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