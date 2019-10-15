Сирия, 15 октября. Обстрел курдскими террористами турецкого города Кызыл-Тепе привел к жертвам среди гражданских лиц. ВВС Турции уничтожили автомобиль с членами РПК на севере Ракки. Минобороны РФ заявило о том, что Манбидж перешел под полный контроль САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по опорным пунктам боевиков юго-западнее Алеппо; атаковали позиции исламистов в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли Джараблус на границе с Турцией в Алеппо, погибли четыре человека; потеряли контроль еще над четырьмя поседениями в Хасаке; ударили по турецкому городу Кызыл-Тепе, есть жертвы среди мирных жителей.

Международная коалиция: осуществляет разведывательные вылеты над восточными районами Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: вывели свои войска из Манбиджского района в Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: выбили курдских боевиков из населенного пункта Халил Юсеф на севере Ракки; уничтожили автомобиль с членами РПК к северу от Айн-Иссы.

Провинция Алеппо

В Минобороны России сообщили о том, что Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над Манбиджем. По информации новостного агентства ANF News, американские войска были выведены из этого района и направились в сторону плотины Тишрин на реке Евфрат. Как известно, Вашингтон поддерживал курдских террористов, однако после заявления Турции о начале военной операции на севере САР, подразделения США покинули зону боевых действий, оставив своих союзников.

Курдские вооруженные группировки продолжают провоцировать столкновения с силами поддерживаемых Турцией формирований на северо-востоке Алеппо. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), боевики так называемой милиции курдов «Асайиш» ударили по городу Джараблус, что привело к гибели четырех гражданских лиц, в том числе трех женщин.

Между тем возобновились стычки между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками к юго-западу от административного центра провинции. По данным новостного портала Baladi-News, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам джихадистов на окраинах населенных пунктов Хвейр, Хан-Туман, Аль-Каладжия и Аль-Калата.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о том, что вылеты ВВС западной коалиции над восточными районами Дейр-эз-Зора носят разведывательный характер и призваны способствовать выявлению укрытий «спящих ячеек» «Исламского государства»1. В то же время два вертолета международного альянса прибыли на американскую военную базу, которая находится в районе месторождения Аль-Омар. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (RojavaNetwork). Напомним, ранее поступали сведения о вылазке террористов ИГ1 в районе населенного пункта Хаваидж, расположенного неподалеку от нефтяного поля.

Провинция Идлиб

Вновь фиксируются вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков в Южном Идлибе. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военнослужащие сил САР нанесли удары по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, на подступах к населенному пункту Ат-Тах. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (thiqanewsagency), под огнем также оказались зоны дислокации боевиков поблизости от поселения Ас-Сакья. Информация о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент формируется.

Провинция Ракка

Протурецкие формирования продолжают развивать наступление на севере Ракки. Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о том, что курдские террористы были выбиты из населенного пункта Халил Юсеф, расположенного недалеко от Тель-Абьяда.

Поступают данные о том, что турецкие ВВС уничтожили автомобиль Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) к северу от города Айн-Исса. По информации военного источника в сети Twitter (SonKaleTurkiye2), в результате авиаудара как минимум два курдских боевика были нейтрализованы.

Провинция Хасака

Twitter-канал (SweeneySteve) сообщает о том, что поддерживаемые Анкарой формирования продолжают продвигаться в сторону города Тель-Тамр. В ходе последних столкновений от курдских радикалов были зачищены населенные пункты Аль-Манагир, Аль-Харрас, Аль-Ариша и Гарната, расположенные на трассе М-4 в 30 километрах южнее Рас Аль-Айна, передает на своей странице в Twitter военный источник (markito0171).

Тем временем интернет-портал Sky News Arabia сообщает о беспорядочных обстрелах территории Турции со стороны курдских бандгрупп. Под ударом боевиков SDF и YPG оказались жилые районы города Кызыл-Тепе в турецкой провинции Мардин, в результате чего по меньшей мере 12 мирных жителей были убиты или получили ранения. Напомним, о начале антитеррористической операции Турции на севере САР стало известно 9 октября. Целью кампании является освобождение приграничных районов и их передача коренному арабскому населению, которое регулярно сталкивается с притеснениями со стороны курдской администрации и так называемой милиции «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.