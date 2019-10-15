Российское издание впервые получило штраф за публикацию фейковых новостей

Москва, 15 октября. Сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев стали первыми в России, кому назначили штраф по статье о фейковых новостях.

Судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района сегодня впервые назначил штраф за фейковые новости.

«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», — заключила судья Юлия Андреева.

Помимо самого издания, штраф получил лично главный редактор. Он должен будет выплатить 60 тыс. рублей. Судебное решение еще не вступило в силу, поэтому у издательства есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

В августе сетевое издание выложило на YouTube видео под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан». На их сайте также можно было найти гиперссылки на эти ролики.

Отметим, что ранее огромное количество фейков появилось вокруг выборов в единый день голосования, 8 сентября. Прозападные СМИ публиковали видеоконтент в качестве доказательства фальсификации голосов. Однако позже выяснялось, что эта информация лишь фейк, ведь за появление «свежих» видеозаписей брались ролики прошлых лет. В частности, публиковался вброс о нарушениях на участке №69 в Петербурге. Оказалось, что ролик появлялся в Сети в 2018 году. По такому же сценарию были созданы фейки о вбросах бюллетеней на участке №1047 в Красногвардейском районе.

Отдельного внимания заслуживает деятельность движения «Голос», признанного в России иностранным агентом. Госдепартамент США на регулярной основе выделяет средства движению. В ходе выборов «Голос» выдавал за нарушения откровенные фейки, необоснованные жалобы, ложные доносы и «подправленные» карты нарушений.