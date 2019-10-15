Эксперт в области ЖКХ объяснил, каким должен быть единый платежный документ в России

Единый платежный документ, который планируется ввести в России, должен быть понятным и прозрачным для всех граждан, считает председатель правления Ассоциации НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК, эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

В России планируется ввести единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ. Правительство планирует поддержать соответствующий законопроект.

В соответствии с нововведениями, в ЕПД появятся графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. Сейчас в некоторых регионах жители получают несколько платежек за разные виды коммунальных услуг, что может приводить к неразберихе.

Авторы законопроекта считают, что единый платежный документ будет способствовать снижению задолженностей граждан за услуги ЖКХ, а также поможет россиянам лучше оценивать свои расходы и планировать семейный бюджет.

Тем не менее в правительстве отмечают, что законопроект необходимо доработать. Текущий документ не отменяет обычные платежки и не регулирует механизм их работы после введения ЕПД. Это может привести к тому, что граждане по ошибке получат несколько квитанций разного типа за и те же услуги, по старым правилам и по новым, что приведет к путанице.

Вера Юнисова полагает, что введение ЕПД вряд ли приведет к серьезным «сдвигам» в сфере ЖКХ. По ее словам, эта инициатива уже предлагалась к рассмотрению министерствами регионального развития и строительства РФ.

«Многие управляющие организации уже используют единый платежный документ. В большинстве случаев граждане получают общую квитанцию. Отдельно люди оплачивают электроэнергию и газ. Однако я не исключаю, что объединение в единую квитанцию всех услуг могло бы быть удобнее для потребителей», — сказала Юнисова в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эта инициатива может в каком-то плане упростить и улучшить систему ЖКХ, но не приведет к решению глобальных проблем в этой сфере, подчеркнула эксперт.

«Этот платежный документ должен быть прозрачным и содержать большое количество информации, чтобы людям было понятно. Если это очень большой объем информации, то будет ли там все понятно для граждан — это вопрос практического применения», — рассуждает она.

Напомним, в августе стало известно, что граждане России, проживающие в удаленных и малонаселенных пунктах, с этого года получат возможность оплачивать коммунальные счета на кассах магазинов.

Такая возможность появится в стране благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. Так, в рамках этого проекта еще в прошлом году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных денег на кассах торговых точек.