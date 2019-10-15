Пригожин обвинил семью Заворотнюк в создании «ужасного ажиотажа» в СМИ

Москва, 15 октября. Семья Анастасии Заворотнюк спровоцировала ажиотаж в СМИ вокруг состояния «прекрасной няни», поэтому только близкие в состоянии прекратить тиражирование новых слухов и домыслов, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что не имеет никакой новой информации о состоянии актрисы, и знает только, что она тяжело больна.

«У нас ноль информации. Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа в медиапространстве», — заявил продюсер в комментарии РИА Новости.

По его мнению, из-за того, что близкие Заворотнюк не смогли вовремя просто сказать правду людям, вокруг состояния звезды возник информационный дефицит, и чем дольше семья будет делать из этого тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов.

«Только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе»,— резюмировал он.

Напомним, первые сообщения о госпитализации «прекрасной няни» появились в СМИ 13 сентября. Издания со ссылкой на различные источники утверждали, что у Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. От аналогичного диагноза скончалась в 2015 году Жанна Фриске. Из-за этого слуха эксперты начали выдвигать теории о том, что причиной страшной болезни актрисы стала процедура экстракорпорального оплодотворения. Публиковались и сообщения о том, что Заворотнюк якобы перенесла трепанацию черепа в Германии.

Более того, на истории уже попыталась нажиться недобросовестная сотрудница больницы, где, по данным СМИ, лечилась артистка. Женщина хотела продать журналистам фотографии тяжело больной звезды.

Близкие эти сообщения никак не комментировали. Только когда в Сети появились новости о том, что Заворотнюк якобы скончалась, пиар-директор звезды резко опровергла эту информацию. Как отмечает телеканал RT, концертный директор актрисы Стас Христов еще месяц назад заявил, что показал Заворотнюк публикации о ее болезни на что получил ответ: «Бред, отстаньте».

По последним, пока не подтвержденным официально данным, «прекрасную няню» выписали из больницы домой. Тут же, конечно, даже нашлись очевидцы выписки, которые поведали журналистам, что актриса изменилась до неузнаваемости.