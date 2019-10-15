Зачем США ввели санкции против Турции из-за курдских террористов

Курдские террористы, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию, замешаны в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политолог Наталия Елисеева.

Санкции против Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

Он отметил, что введением санкций против Турции Вашингтон хочет заставить Анкару прекратить антитеррористическую операцию, которая направлена против курдских террористов. Подписанный Дональдом Трампом указ дает возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с Анкарой.

«Три представителя властей Турции высокого ранга, министерства энергетики и обороны были внесены в санкционный список», — говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов.

Ограничительные меры коснулись главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, министра обороны Хулуси Акара и министра энергетики Фатиха Донмеза. Вашингтон заявляет, что для отмены санкций Анкара должна остановить свою антитеррористическую операцию. Также ранее президент США пригрозил экономическими санкциями тем, кто будет поддерживать операцию Турции, которая направлена против курдских боевиков.

9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства». Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Курдские террористы

По словам Наталии Елисеевой, США в связи с внутренними проблемами и переносом внимания на Иран решили абстрагироваться от решения сирийской проблемы, включая поддержку курдских террористов. И санкции были введены больше для фона, чтобы удовлетворить американский электорат.

«У Трампа сейчас свои проблемы, чтобы еще и Сирией заниматься. При этом курды, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию, вызывают большие вопросы. Они сотрудничали с боевиками «Исламского государства», что, конечно, их тоже делает террористами. Курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ1 наоборот сотрудничали с террористами. Включали их в свои ряды. Например, в районе Аш-Шаддади», — пояснила Наталия Елисеева.

Политолог напомнила, что многие курды, которые не хотят сотрудничать с «Исламским государством» покинули САР, отправившись в Иракский Курдистан.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, депутат Юрий Швыткин, Турция не останется в стороне от санкций и, возможно, примет ответные. Противоречия между Вашингтоном и Анакарой красноречиво показывают, что в блоке НАТО царит неспокойная атмосфера. На лицо серьезные противоречия.

«Но до полного раскола НАТО, думаю, дело не дойдет, не говоря уже о военном столкновении США и Турции», — заключил собеседник ФАН.

Ранее курдские боевики захватили часть территории САР под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же курдские боевики включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы спящие ячейки террористической организации.

В свою очередь глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара продолжит антитеррористическую операцию на северо-востоке САР до полного вытеснения боевиков. Он также подчеркнул, что Турция не собирается менять демографическую обстановку в регионе. Анкара хочет обеспечить территориальную целостность Сирии.

На захваченных курдскими террористами территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские боевики угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

1 Организация запрещена на территории РФ.