Анкара, 15 октября. Турция продолжит военную операцию против курдских террористов на северо-востоке Сирии, несмотря на санкционное давление со стороны США. Об этом заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

«Ни в коем случае… Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ», — сказал Шентоп.

Он также добавил, что введение американских санкций против Турции не стало неожиданностью для Анкары, так как ранее об этом заявлял президент США Дональд Трамп.

«Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции — не путь достижения результатов в международной политике», — отметил спикер турецкого парламента.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»11 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ1, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

При этом вся деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент начать боевые действия в САР.

11 октября глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии. 13 октября в Пентагоне заявили о выводе из Сирии около тысячи американских военнослужащих. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.