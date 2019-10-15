Военная полиция РФ продолжает патрулировать освобожденный от курдов Манбидж

Дамаск, 15 октября. Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж в Сирии, освобожденного от курдских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Организовано взаимодействие с турецкой стороной», — рассказали в российском военном ведомстве.

Кроме того в Минобороны РФ сообщили, что армия сирийского правительства установила полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами.

Ранее военкор Олег Блохин сообщил, что американские военные покинули расположенную в Манбидже базу. Он снял видео, на котором продемонстрировал опустевший объект.

Напомним, Манбидж находится на северо-востоке Сирии. 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» в этом регионе, сообщает Infox.ru. Операция Анкары направлена против курдских боевиков и сотрудничающих с ними членов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Турция намерена создать зону безопасности возле своих рубежей и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На деле вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, курдские вооруженные формирования притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии до полного вытеснения террористов. Он также подчеркнул, что Турция не намерена менять демографическую обстановку в регионе и собирается обеспечить территориальную целостность Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.