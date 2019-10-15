Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

Москва, 15 октября. Президента РФ Владимира Путина встретили в Саудовской Аравии российским гимном в исполнении оркестра. Однако из-за специфического исполнения в мелодии с трудом можно было узнать гимн. Российские артисты оценили музыкальные способности саудовского оркестра.

Гимн прозвучал во время встречи Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Во время визита в Саудовскую Аравию Владимира Путина встретили очень знакомой ему мелодией. Хотя, судя по выражению его лица, он никак не мог вспомнить, где же слышал ее раньше», — говорится в комментарии к ролику, опубликованному RT.

Композитор Виктор Дробыш отметил, что выдержка президента РФ достойна восхищения — он додержался до конца. По словам композитора, российский гимн достаточно прост для исполнения. Дробыш признался, что его развеселило исполнение гимна РФ саудовским оркестром — «полночи слушал и хохотал».

Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что не слушал российский гимн в исполнении саудовского оркестра. Однако он объяснил специфическую манеру исполнения гимна в рамках разных музыкальных традиций.

«Просто это другая музыкальная история. Они играют арабскую музыку, у них все это на слуху. Важен факт: они играли и старались. <…> Это не то что небрежность — не умеют они так играть. Другая культура абсолютно», — добавил Лещенко в комментарии телеканалу «360».

Он отметил, что российские музыканты также с трудом смогли бы исполнить восточные мелодии, хотя это «у нас в крови».

Путин прибыл в Эр-Рияд накануне, 14 октября. Российский лидер посетил королевство впервые за 12 лет. Президента РФ встретили во дворце короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде под фанфары. Путин подарил саудовскому королю уникального камчатского кречета.