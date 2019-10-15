ФЗНЦ предложил террористу из Ливии привезти похищенных россиян на саммит Россия — Африка

Эксперты встревожены приглашением отпетого террориста из Ливии на предстоящий саммит Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября. Стало известно, что от Ливии, где продолжается гражданская война и сохраняется двоевластие, в Россию может приехать представитель Правительства национального согласия (ПНС) этой страны Шабан Хадиа, который известен как террорист и похититель людей. Он связан с Абдельрауфом Карой, который напрямую причастен к похищению двух россиян, которые уже более пяти месяцев без предъявления обвинения содержатся в ливийской тюрьме в пыточных условиях. Впрочем, само ПНС с полным основанием можно назвать террористической организацией, подчеркивают эксперты.

Предстоящий приезд в Россию террориста Хадии возмутил председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича и заставила его обратиться с открытом письмом в МИД РФ.

Малькевич напомнил, что в ливийской тюрьме, на территории, контролируемой ПНС, более пяти месяцев содержатся сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Фактически, россияне находятся в плену у террористов, поддерживаемых ливийскими властями. Сотрудников фонда держат в пыточных условиях, их адвокату чинятся всевозможные препятствия при попытках ознакомиться с делом. При этом ливийские власти признают, что россиян держат в тюрьме, не предъявляя им никаких обвинений.

Поскольку на саммит и экономический форум Россия — Африка в Сочи верхушка ПНС Ливии планирует прибыть практически в полном составе, член Общественной палаты обращается к МИД РФ с просьбой прояснить: будет ли Москва ставить перед делегацией пособников террористов вопрос об освобождении из ливийской тюрьмы российских граждан.

«Ситуация складывается более чем странная, — отметил Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — По нашей информации в Сочи прибудет большая делегация ливийцев, в том числе (премьер-министр ПНС Ливии Фаиз) Сарадж. Если бы Сарадж был человеком умным, он должен был бы привезти с собой ребят (арестованных в Ливии членов ФЗНЦ) и прямо на саммите торжественно передать их российской стороне со словами: «Извините, разобрались, виновные будет наказаны, нам очень неудобно, примите наши извинения, готовы заплатить компенсацию».

Увы, судя по позиции ливийской стороны, такой вариант развития событий маловероятен, подчеркнул член Общественной палаты РФ.

«Насколько я понимаю, ливийская делегация будет на саммите делать вид, что ничего не происходит, — говорит Малькевич. — Поэтому Россия оказалась в очень странной ситуации. Получается, к нам приезжают в гости люди, о которых мы знаем, что они — не буду выбирать выражений — подонки и террористы. А мы им говорим: «Добрый день, проходите, располагайтесь, как там наши ребята, вы их сильно пытаете? Еще держатся? Ааа, ну, хорошо». То есть, на мой взгляд, все это очень-очень странно».

Малькевич подчеркнул, что приглашение на саммит Шабана Хадию делает ситуацию еще более двусмысленной.

«Хадиа является заместителем секретаря ПНС, при этом он известный террорист, похититель людей и специалист по пыткам, он был фигурантом знаменитого доклада Совета Безопасности ООН от 2015 года о ситуации в Ливии. И этот человек будет спикером на одной из площадок саммита, — подчеркнул Малькевич. — Хадиа весьма интересен правоохранительным органам и спецслужбам многих стран, которые заинтересованы в борьбе с терроризмом. Он неоднократно был замечен в связях с самыми отпетыми боевиками и с террористическими группировками».

Появление в Сочи террориста и боевика — это, фактически, вызов России, которая последовательно борется с терроризмом, считает глава ФЗНЦ.

«Тут очень важную роль, на мой взгляд, играет Египет, который имеет на Хадию зуб. А, поскольку Египет тоже будет представлен на сочинском форуме, по-хорошему, представителям египетских спецслужб, которые будут в составе делегации, стоило бы арестовать этого бандита прямо во время саммита», — подчеркнул Александр Малькевич.

В настоящее время в Ливии продолжается гражданская война, начавшаяся в 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. В данный момент в Ливии фактически двоевластие. На востоке страны ситуацию контролирует избранная ливийским народом Палата представителей и Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром. Северо-запад Ливии остается под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Фаизом Сараджем. ПНС опирается на поддержку боевиков и террористов, среди которых есть члены запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.