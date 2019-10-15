Эксперт объяснил цель заявления главы МИД Украины об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Москва, 15 октября. Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об альтернативе «формуле Штайнмайера» призвано успокоить взбудораженное протестными акциями радикалов украинское сообщество, заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Украине придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию. Подобное решение, по его словам, отразилось бы и на пенсиях, и на зарплатах, и на медицинском страховании.

По мнению политолога, украинский министр подобными заявлениями пытается всяческим образом оправдаться перед радикалами, которые протестуют против участия Киева в «формуле Штайнмайера».

«По сути, Пристайко пытается найти аргументы за выполнение договоренностей в рамках «формулы Штайнмайера». Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по «формуле Штайнмайера», — объяснил эксперт в беседе с RT цель заявления главы МИД Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Украинская сторона, как заявляют в ДНР и ЛНР, регулярно нарушает режим прекращения огня, несмотря на соглашения о перемирии.

В октябре участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса, напомнил «Ридус».