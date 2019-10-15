Эксперт рассказал, как Вильнюс превращается в военный полигон США и НАТО

Военный эксперт Иван Коновалов уверен, что США и НАТО превращают Восточную Европу в настоящий военный полигон.

Ранее стало известно, что 14 октября на территорию Литовской Республики в рамках операции США «Атлантическая решимость» прибыла первая партия американских военнослужащих 1-го танкового батальона 1-й бронекавалерийской дивизии ВС США в составе 200 человек. В составе батальона американцы дислоцированы в Литве впервые с 2014 года. До этого численность военнослужащих США в республике не превышала 150 человек.

Теперь же в республике будет развернуто 550 военнослужащих, 30 танков M1A2 Abrams, 25 БМП M2 Bradley и 70 единиц колесной техники различного назначения. При этом боевые машины танкового батальона прибудут в Ригу, оттуда совершат 400 километровый марш-бросок в Литву.

Американцы пробудут на литовском полигоне в Пабраде до марта 2020 года и расходы на их содержание и логистику возьмет на себя Вильнюс. В течение полугода военнослужащие США будут принимать участие в совместных тренировках с литовскими военными для повышения оперативной совместимости между союзными подразделениями.

Прибытие в Литву американского батальона является составной частью ротации бронетанковой бригадной боевой группы СВ США в Польше, которая полностью прибудет к полякам 19-20 октября.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, Соединенные Штаты Америки и руководство Североатлантического альянса давно стараются превратить территорию Восточной Европы в настоящий военный полигон для противостояния России.

«Вильнюс, как и Восточная Европа уже давно становятся для США и НАТО полноценным военным полигоном. Конечно, Восточная Европа неоднородна, но, если мы говорим о странах Балтии, о Польше, поскольку там градус русофобии зашкаливает, массовое развертывание военной инфраструктуры США и Альянса именно в этих странах приносит очень неплохие деньги. Они (руководство указанных стран — Прим. ФАН) стараются ситуацию только усугубить, чтобы заработать на этой ситуации еще как можно больше, потому что, если градус противостояния между США, НАТО и Россией начнет спадать, начнет уменьшаться и возможность заработать на этом», — поясняет эксперт в интервью ФАН.

В то время как правительства Прибалтики и Польши, за счет размещения на своей территории американских войск повышают свою значимость в глазах других европейских стран, подразделения армии США и НАТО проводят полноценную подготовку к развертыванию и оптимизируют логистику.

«В том количественном виде (технический и личный состав войск — Прим. ФАН), в котором сейчас американцы присутствуют в Европе, они не являются какой-то мощной ударной силой в случае развития негативного сценария. Но с другой стороны, в Восточной Европе развернуто шесть штабов разведки и управления, а эти штабы создаются для того, чтобы быстро нарастить ударные группировки в случае необходимости. И это уже вызывает тревогу. Второе — присутствие различных элементов противоракетной обороны США, которые направлены на подрыв нашего стратегического потенциала. Это тоже усугубляет общую ситуацию», — продолжает Коновалов.

Если рассматривать ситуацию отдельно, то прибытие в Литву 200 или даже 500, не представляет опасности для Российской Федерации, но поскольку такое, пусть и незначительное наращивание личного состава и парка техники, происходит с завидным постоянством, опасность нарастает.

«Понемногу, но они появляются везде: наращивается инфраструктура различного типа и направления, увеличивается количество учений, приводящихся рядом с российскими границами. Все это вызывает даже не тревогу, нам есть чем ответить, другое дело, что провокационный характер таких действий очевиден, на это необходимо реагировать», — заключил собеседник ФАН.

У России есть комплексный план развития западного направления, которой включает в себя укрепление самих границ, наращивание и модернизацию военной техники, обучение личного состава, вносятся изменения в оперативные планы применения войск на западном направлении. Другими словами, Россия готова к возможному негативному развитию событий.