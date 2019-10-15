Москва, 15 октября. Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. Сообщается, что на подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро.

Тедеско хочет пригласить в «Спартак» двух новичков. Известно, что в качестве одного из потенциальных новобранцев на позицию опорника специалист рассматривает своего бывшего подопечного из немецкого «Шальке» Набиля Бенталеба.

Тедеско возглавил «Спартак» в понедельник, 14 октября. Новый наставник уже был представлен команде и провел первую тренировку. Известно, что зарплата Тедеско в московском клубе составляет два миллиона евро.

Тедеско пришел в «Спартак» на смену Олегу Кононову, который покинул красно-белых 29 сентября. Руководство столичного клуба объявило об отставке россиянина 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги. Кононов ушел из клуба «в связи с неудовлетворительными результатами команды», сообщила пресс-служба «Спартака».

Советский футболист Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского «Спартака». Он заявил, что сейчас в российском футболе главную роль играет руководство команды, которое настроено на получение быстрого результата.

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона «Айхвальд». В этом клубе он начал свою тренерскую карьеру, затем он стал тренировать юношей в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». Первым профессиональным клубом в карьере Тедеско стал «Эрцгебирге».

Перед приходом в «Спартак» немецкий тренер работал с 2017 по 2019 годы с футболистами «Шальке 04». В первый год работы Тедеско привел команду ко второму месту, во втором сезоне «Шальке 04» под его руководством вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы. После поражения футболистов в 1/8 финала еврокубкового турнира главного тренера команды из Гельзенкирхена уволили.