Скабеева отреагировала на ультиматум националистов Зеленскому

Москва, 15 октября. Тысячи добровольцев займут разведенную территорию в Донбассе в случае отвода оттуда украинских войск, заявил глава «Национального корпуса» (создан на базе запрещенного в РФ «Азова») Андрей Билецкий. Его слова прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее Билецкий прибыл в Золотое и заявил о готовности «защищать поселок» даже без участия Вооруженных сил Украины. «Формулу Штайнмайера» он назвал позорной и признал преступным отвод войск с территории Донбасса.

Билецкий также заявил, что все прибывшие с ним ветераны АТО останутся в Золотом, даже если будут выведены войска и «власть бросит их на произвол судьбы».

«Я уверенно могу сказать, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию. И будут удерживать там наши земли», — объявил глава «Национального корпуса».

Скабеева кратко отреагировала на ультиматум, поставленный Билецким президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Неймется им все-таки», — передает слова журналистки Sm-News.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах страны, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.

К примеру, бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил Зеленскому новым «майданом», если тот не станет выполнять требования националистов.

Контактная группа также достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Оно должно было начаться 7 октября, передает Infox.ru. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики не приняли госпереворот в Киеве и объявили о своей независимости. В ответ новые украинские власти развернули против Донбасса военную кампанию. По данным ООН, за несколько лет боевых действий погибли свыше 10 тысяч человек.