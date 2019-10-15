Минобороны РФ подтвердило, что армия Сирии контролирует освобожденный от курдов Манбидж

Манбидж, 15 октября. Сирийская армия установила полный контроль над сирийским городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что военнослужащие США покинули свои базы, расположенные не только в городе, но и северо-западнее него, и направились в сторону сирийско-иракской границы.

«Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж и Умм-Мидаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком», — сказали в российском Минобороны.

В ведомстве подтвердили, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы городского округа вдоль линии соприкосновения ВС САР и Турции.

Манбидж — крупный город на севере провинции Алеппо. До последнего момента его патрулировали американские войска, а контролировали курды-террористы. 15 октября стало известно, что военные США покинули расположенную в городе базу.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после освобождения Манбидж будет «возвращен реальным владельцам». А сирийское государственное телевидение накануне объявило, что правительственные войска уже вошли в город.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Турецкие власти намерены создать зону безопасности вдоль границы двух государств, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» ведется против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.