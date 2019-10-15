Хафтар обвинил совет Сараджа в выполнении приказов террористов

Бенгази, 15 октября. Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавляет Фаиз Сарадж, выполняет приказы террористов, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Хафтар отметил, что суждение о том, что совет ПНС Ливии управляет террористами неверно: на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе — боевики управляют советом Сараджа.

«Его роль [совета ПНС Ливии] сводится лишь к обеспечению финансами, оружием и наемниками на основании приказов, которые ему отдают, — приводит его слова РИА Новости. — Совет лишь немедленно исполняет их».

Кроме того, по информации Хафтара, некоторые члены самого совета ПНС принадлежат к террористическим группировкам. Ведомство, управляемое Сараджем, лишь подписывает заявления и публикует их, констатировал главнокомандующий Ливийской национальной армии. Сам Сарадж является подчиненной персоной, убежден Хафтар. Он добавил, что на данный момент никаких посредников в контактах с советом ПНС нет.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда был убит лидер страны Муаммар Каддафи. В стране действует двоевластие. Так, востоком страны управляет избранная народом Палата представителей и Ливийская национальная армия (ЛНА) под управлением фельдмаршала Хафтара. Северо-запад находится под контролем ПНС, которое возглавляет Сарадж, он опирается на поддержку террористов, среди которых есть члены запрещенных в России «Исламского государства»1, «Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды»1.

Ранее стало известно, что совет ПНС Ливии на саммите Россия — Африка будет представлять террорист, заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа, который неоднократно был замечен в связях с боевиками. Хадиа фигурировал в числе основных командиров «Фаджра» вместе с полевым командиром группировки RADA Абдэльрауфом Карой, который незаконно удерживает двух россиян в подконтрольной ей тюрьме «Митига».

Напомним, в мае этого года в Триполи были задержаны социологи ФЗНЦ Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Как сообщало ФАН, россияне были захвачены так называемым «Агентством по борьбе с организованной преступностью», руководителем которого выступает Кара. Он причастен к пыткам и казням заключенных в ряде контролируемых им ливийских тюрем. Эти данные подтвердил капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев, экипаж которого был арестован в Ливии в июне 2016 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.