Что связывает представителя ПНС Ливии на саммите в Сочи с пытками в «Митиге»

Замсекретаря Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадия, который 23 октября приедет в Сочи на саммит «Россия-Африка», напрямую связан со смотрителями незаконной тюрьмы «Митига», где удерживают российских граждан. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что ливийский террорист Хадия, связанный с «Аль-Каидой»1 и ИГ1 (обе запрещены в РФ), станет участником саммита в Сочи и даже выступит на тему разгула криминала и проблемы контрабанды в рамках дискуссии «Безопасная Африка». Он не раз обвинялся в нападениях на мирных жителей, неоднократно атаковал дипломатическую собственность разных стран и похищал людей.

Но примечателен другой пункт его биографии. Хадия — один из полевых командиров объединенного оперативного штаба «Фаджр». В составе этой группировки его союзником стал Абдэльрауф Кара — действующий лидер триполитанского бандформирования RADA.

RADA официально входит в состав МВД ПНС и контролирует незаконную тюрьму «Митига», где с мая этого года удерживаются российские социологи — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Подконтрольные Каре боевики фактически похитили граждан РФ и долгое время не пускали к ним адвоката.

Корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов, отправившиеся в Триполи в августе, смогли узнать подробности об условиях содержания в «Митиге». Родственники некоторых заключенных рассказали им, что в тюрьме есть специальный блок для пыток. Там из людей выбивают «правильные» показания, а потом записывают их на видео.

Старший помощник капитана судна «Теметерон» Сергей Самойлов, которому не повезло провести несколько лет в «Митиге», рассказывал также, что людям приходится ютиться в тесных камерах. Более того, не всем удается поспать ночью.

«Мы сидели даже в камере, в которой одновременно находились 32 человека на 12 квадратных метров. Ночами обязательно стояли 6-8 человек, на одной, кто-то на двух ногах. Остальные спят, у кого есть возможность, все очень жестко», — поделился моряк.

Самойлов, в частности, подтвердил рассказы родственников арестантов о пытках. Надзиратели постоянно избивают заключенных. Те в последствии готовы признаться в чем угодно. Россиянин предположил, что из-за этого метода раскрываемость у полиции «Митиги» составляет 200%.

В комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин отметил, что те люди, которые концентрируются вокруг действующего правительства Ливии (ПНС), являются полукриминальными элементами и могут быть связаны с различными джихадистскими группировками. Значительная часть боевиков в Ливии джихадистского толка поддерживает борьбу ПНС против фельдмаршала Халифа Хафтара.

«Понятное дело, что от этих людей надо держаться подальше. ПНС являются террористами, которые замешаны в пытках людей. В силовых структурах строятся различные банды боевиков, которые носят чисто формальное значение местной полиции или еще чего-то. Откровенный бандитизм они называют «повстанческим движением». Естественно, даже речи не идет про какие-то права человека или про элементарное исполнение закона», — заключил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.