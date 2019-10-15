Болезнь Заворотнюк подтверждается новой записью в Instagram актрисы

Москва, 15 октября. На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась запись, которая касается ее болезни.

В сторис Заворотнюк появился перепост записи со страницы, созданной в поддержку актрисы.

Авторы созданного в поддержку знаменитости аккаунта подтвердили, что актриса «действительно проходит курс лечения». В то же время они опровергли сообщения прессы, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» была в коме и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышцы», — говорится в сообщении.

Администраторы страницы назвали появляющиеся в СМИ слухи о состоянии 48-летней звезды «выдумками» и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали болезни знаменитости.

Летом в прессу просочилась информация о тяжелом заболевании актрисы. Пресса писала, что у звезды диагностировали рак мозга на четвертой стадии. При этом официальных комментариев о состоянии актрисы от семьи Заворотнюк не поступало.