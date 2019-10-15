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Спорт

Министр спорта Франции попросила УЕФА ввести санкции против турецкой сборной

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Министр спорта Франции попросила УЕФА ввести санкции против турецкой сборной

Париж, 15 октября. Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала УЕФА ввести санкции против сборной Турции по футболу.

Причиной недовольства политика стало воинское приветствие, которое турки продемонстрировали во время матча с французской сборной в рамках восьмого отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Тогда команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Марасиняню выразила благодарность Федерации футбола Франции и полицейским за обеспечение безопасности во время прошедшего матча. Но при этом она обратила внимание, что игроки турецкой сборной «испортили все эти усилия, показав воинской приветствие».

«Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», — написала министр в своем официальном микроблоге в Twitter.

Отдельно она поблагодарила французскую сборную и особенно форварда Оливье Жиру.

Напомним, в настоящее время турецкая армия проводит в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. После зачистки боевиков Анкара намерена создать вдоль границы зону безопасности, куда выведет почти миллион сирийских беженцев. Курдские террористы сотрудничают с ИГ1. Экстремисты фактически растворились в их рядах. Заняв восточный берег Евфрата головорезы тиранизируют суннитов, которые исторически проживали на этих землях. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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