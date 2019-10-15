В России запретят ездить на новых автомобилях без госномеров

Москва, 15 октября. Российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщили на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

Напомним, сейчас в России разрешается ставить новый автомобиль на учет в течение 10 дней после приобретения. Благодаря изменениям законодательства, дилеры смогут самостоятельно регистрировать новые машины. Для этого компаниям, торгующим автомобилями, присвоят статус «специализированной организации». Чтобы получить его, автосалоны должны будут пройти проверку и выполнить ряд требований. После этого дилеры получат возможность передавать документы в ГИБДД, изготавливать госномера и вручать весь комплект покупателю вместе с ключами, сообщает Autonews.ru.

Отмечается, что изменения не коснутся приобретателей подержанных автомобилей — покупатели машин на вторичном рынке по-прежнему смогут поставить транспортное средство на учет в течение 10 дней, сообщают «Известия». Это связано с тем, что часто купившим подержанный автомобиль необходимо возвращаться в родной регион.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила расчета транспортного налога. Теперь для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей применяется единый повышающий коэффициент, составляющий 1,1, пишет Deita.ru.