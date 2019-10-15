Новые квитанции за ЖКХ могут появиться в России. События дня. ФАН-ТВ

Прощание с Леоновым
В Москве сегодня прощаются с космонавтом Алексеем Леоновым. Он ушел из жизни 11 октября, Алексею Архиповичу было 85 лет. На Федеральном военном кладбище собрались его родственники, друзья и коллеги. Проводить в последний путь дважды Героя Советского Союза пришли космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов, участник проекта «Союз-Apollo» астронавт США Томас Стаффорд. В том, что Алексей Архипович — настоящая легенда здесь никто не сомневается. Это первый человек, который совершил выход в открытый космос. Грандиозный полет произошел в марте 1965 года. Тогда в космосе Леонов провел 12 минут и девять секунд. А второй полет случился через 10 лет. Тогда Герой Советского Союза участвовал в стыковке космических кораблей СССР и США. Друзья Алексея Архиповича вспоминают, что он был человеком с большой буквы. Настоящим.
«Я очень благодарна ему за поддержку, за добрые слова, за его искрометное чувство юмора. При этом, я помню рассказ о его непростом детстве. Это жизнелюбие, огромная любовь к людям, стране. Когда мы говорим о патриотизме, самое важное — не затереть сам смысл. Вот его любовь была безгранична. На мой взгляд, она такая же бессмертная, как космос», — призналась заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.
«Хагибис» в Японии
Печальные новости продолжают приходить и из Японии. Тайфун «Хагибис» унес жизни 69 человек. Более 200 пострадали, свыше 10 числятся пропавшими без вести. Из-за разбушевавшейся стихии власти страны пока не могут оценить масштабы нанесенного ущерба. Но ясно одно: разрушены сотни домов. Многие здания остаются без электричества и водоснабжения. Непогода пришла в Японию 12 октября. На страну обрушились шквалистый ветер и дожди. Из берегов вышли реки, которые подтопили жилые дома.
Проверки в ФБК
Правоохранители сегодня нагрянули с проверками в региональные штабы так называемого Фонда борьбы с коррупцией. Обыски проходят в 30 городах страны. Среди них Архангельск, Уфа, Самара, Саратов, Екатеринбург. Следователи изымают сомнительные документы, допрашивают сотрудников ФБК. Проверки связаны с громким делом об отмывании денег. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы сторонники блогера Алексея Навального получили от третьих лиц около миллиарда рублей. Для легализации средств они вносили их через банкоматы на расчетные счета банков и переводили все на счет фонда. Следователи заблокировали счета ФБК. Как оказалось, на них поступали средства из зарубежных источников. Теперь фонд внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Единая платежка за ЖКХ
Единая квитанция за услуги ЖКХ может появиться в России. Правительство страны планирует поддержать соответствующий проект, сообщают «Известия». Например, на одном листе сразу будет информация о плате за содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и вывоз мусора. Эксперты считают, что благодаря такому документу жителям нашей страны будет проще оценивать свои расходы, а властям — следить за ростом тарифов. В целом же нововведение позволит снизить задолженность населения и контролировать работу управляющих компаний.