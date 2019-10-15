Новые квитанции за ЖКХ могут появиться в России. События дня. ФАН-ТВ

Прощание с Леоновым

В Москве сегодня прощаются с космонавтом Алексеем Леоновым. Он ушел из жизни 11 октября, Алексею Архиповичу было 85 лет. На Федеральном военном кладбище собрались его родственники, друзья и коллеги. Проводить в последний путь дважды Героя Советского Союза пришли космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов, участник проекта «Союз-Apollo» астронавт США Томас Стаффорд. В том, что Алексей Архипович — настоящая легенда здесь никто не сомневается. Это первый человек, который совершил выход в открытый космос. Грандиозный полет произошел в марте 1965 года. Тогда в космосе Леонов провел 12 минут и девять секунд. А второй полет случился через 10 лет. Тогда Герой Советского Союза участвовал в стыковке космических кораблей СССР и США. Друзья Алексея Архиповича вспоминают, что он был человеком с большой буквы. Настоящим.