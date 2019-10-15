Эрдоган рассказал о планах по созданию зоны безопасности в Сирии после победы над курдами

Баку, 15 октября. Анкара после победы над курдскими вооруженными формированиями создаст на севере Сирии зону безопасности, которая протянется от Манбиджа до границы с Ираком. О планах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

«На первом этапе мы переселим туда один миллион сирийских беженцев», — добавил он.

По словам Эрдогана, затем Анкара переселит на освобожденные территории еще два миллиона человек. Он также призвал тюркоязычные государства проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

«Хочу поблагодарить лидеров тюркоязычных государств, которые выразили нам поддержку», — сказал президент.

Антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась на прошлой неделе. Как объяснял Эрдоган, она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

«Источник мира» ведется не против курдов как национальности, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в Сирии, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Известно, что курдские боевики, помимо прочего, выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей.

Ранее стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) займет Аль-Маликию для защиты населения от курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.