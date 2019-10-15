В ГД напомнили Минску, что граждан союзного государства нельзя выдавать третьим странам

Законодательство США работает по принципу «однополярного мира», где его нарушителей сажают в американские тюрьмы со всей планеты Земля, уверен член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров.

В Минске задержали гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Задержание произошло по запросу Интерпола позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Стоит заметить, что в компетенции Интерпола находятся только уголовные дела, а это дело политическое.

Евгений Федоров напоминает, что Россия выступает против экстерриториальности своих граждан. Он считает, что это правило нужно распространить на территорию союзного государства.

«Так, граждане союзного государства не должны задерживаться и выдаваться третьей стране. Это также записано в нашей Конституции», — заявил Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей.

«В данном случае эта позиция американского закона, что законодательство США должны исполнять на всей территории планеты Земля. Как мы знаем, у нас тысячи людей арестованы по всему миру, а именно граждан России, к которым предъявлены претензии со стороны уголовного правосудия США. США — это мировая тюрьма. Каждый четвертый заключенный мира сидит на территории США при том, что в них меньше пяти процентов населения мира. Нет ни одной такой страны, которая занималась бы посадками со всей планеты к себе в тюрьмы», — сообщил собеседник ФАН.

Этот пример задержания россиянки показывает, что законодательство США работает по принципу «однополярного мира», говорит депутат.

«Сейчас мы увидели, что однополярный мир действует. Нарушителей законов однополярного мира США сажают в тюрьмы, даже если эти люди оказались в Минске, в российско-белорусском союзном государстве. Эта проблема нашего суверенитета, которую нужно решать, иначе всех нас пересажают», — рассказал Федоров.

Парламентарий добавляет, что «Интерпол — это уголовный механизм обеспечения политических целей США».

«Мы видим однополярный американский мир и как его обслуживает правоохранительная система США», — резюмировал собеседник ФАН.

Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.