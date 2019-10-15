Парламентариев из Китая могут пригласить на заседание думской комиссии по вмешательству

Москва, 15 октября. Член комиссии по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев предложит коллегам пригласить на заседание парламентариев из Китая. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я планирую обратиться к комиссии по вмешательству для того, чтобы пригласить наших коллег из парламента Китая», — рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

По его словам, таким образом представители двух стран смогут обменяться опытом в соответствующей сфере деятельности. При этом он уточнил, что речь идет о представителях «специальных комитетов — по иностранным делам, по безопасности». Кроме того, приглашение могут получить и представители «структуры исполнительной власти, которые занимаются вмешательством».

«Наша задача — чтобы мы могли поставить преграду со стороны законодательного органа», — уточнил Шхагошев.

Он также обратил внимание, что события в Гонконге и других странах «очень схожи».

«Мы догадываемся, что эпицентром всех этих вмешательств является одна и та же сила. Конечно, я говорю о Соединенных Штатах», — подытожил Шхагошев.

Напомним, ранее вопрос совместной борьбы Китая и России был поднят входе двусторонней встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.