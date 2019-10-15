Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пресс-служба «Конкорда» отреагировала на фамильярный запрос РБК

99
0 Оставить комментарий

Пресс-служба «Конкорда» отреагировала на фамильярный запрос РБК

Москва, 15 октября. Личные беседы предпринимателя Евгения Пригожина с приятелями не являются общественно-значимой информацией, заявила пресс-служба компании «Конкорд», комментируя слова источника одного из изданий, якобы знакомого с главой холдинга.

В пресс-службе уточнили, что не располагают информацией о темах бесед Пригожина со своими знакомыми.

«Напоминаем о том, что личные беседы Евгения Викторовича со знакомыми не являются общественно-значимой информацией. Если у вас есть вопросы, просим сформулировать их корректно», — заявили в пресс-службе «Конкорда», отвечая на просьбу РБК прокомментировать опубликованное в Abnews заявление якобы знакомого Пригожина о его местонахождении.

Пресс-служба «Конкорда» отреагировала на фамильярный запрос РБК

Ранее Telegram-каналы писали, что Пригожин якобы стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей с военно-транспортным самолетом в ДР Конго 11 октября. При этом многие СМИ опровергли слухи о гибели предпринимателя, подчеркнув, что бизнесмен уровня Пригожина не пользуется транспортными самолетами, а летает исключительно на частных лайнерах.

Источник Abnews, который утверждает, что знаком с предпринимателем, заявил  ранее, что Пригожин был удивлен сообщениям о его гибели в авиакатастрофе в ДР Конго. По его словам, российский бизнесмен, отвечая на вопрос, где он был два дня, заявил, что якобы «парился с телками в бане».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров