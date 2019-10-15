Пресс-служба «Конкорда» отреагировала на фамильярный запрос РБК

Москва, 15 октября. Личные беседы предпринимателя Евгения Пригожина с приятелями не являются общественно-значимой информацией, заявила пресс-служба компании «Конкорд», комментируя слова источника одного из изданий, якобы знакомого с главой холдинга.

В пресс-службе уточнили, что не располагают информацией о темах бесед Пригожина со своими знакомыми.

«Напоминаем о том, что личные беседы Евгения Викторовича со знакомыми не являются общественно-значимой информацией. Если у вас есть вопросы, просим сформулировать их корректно», — заявили в пресс-службе «Конкорда», отвечая на просьбу РБК прокомментировать опубликованное в Abnews заявление якобы знакомого Пригожина о его местонахождении.

Ранее Telegram-каналы писали, что Пригожин якобы стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей с военно-транспортным самолетом в ДР Конго 11 октября. При этом многие СМИ опровергли слухи о гибели предпринимателя, подчеркнув, что бизнесмен уровня Пригожина не пользуется транспортными самолетами, а летает исключительно на частных лайнерах.

Источник Abnews, который утверждает, что знаком с предпринимателем, заявил ранее, что Пригожин был удивлен сообщениям о его гибели в авиакатастрофе в ДР Конго. По его словам, российский бизнесмен, отвечая на вопрос, где он был два дня, заявил, что якобы «парился с телками в бане».