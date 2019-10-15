Протурецкие формирования заняли аль-Манаджир и отрезали курдам южный коридор в Рас-аль-Айн

Аль-Манаджир, 15 октября. На вторые сутки боев протурецкие формирования смогли занять аль-Манаджир на трассе к Рас-аль-Айну и перерезать южный коридор в город. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Протурецкие формирования окружают Рас-аль-Айн, чтобы обеспечить возможность для изгнания из населенного пункта курдов.

Сообщается, что они уже получили доступ к трассе к городу Рас-аль-Айн и перерезали курдам-террористам южный коридор в город.

Ранее стало известно, что курдские боевики в результате контратаки захватили пограничный город Рас-аль-Айн на севере Сирии, который контролировался турецкими войсками и их союзниками. Рас-аль-Айн, как сообщалось, является одной из ключевых точек в турецкой операции.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

В ходе операции турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль границы двух государств, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.