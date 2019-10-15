Эрдоган рассказал, что от курдов-террористов освобождена 1 тысяча кв. км в Сирии

Анкара, 15 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о ходе антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии

«Уже тысяча квадратных километров на северо-востоке Сирии освобождена турецкой армией от курдских террористов», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Эрдоган также призвал тюркоязычные страны проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

Напомним, 9 октября Турция начала проводить в САР операцию «Источник мира» против курдских террористов и запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Сами курды-террористы находятся в Сирии под предлогом борьбы с ИГ1, а на самом деле сотрудничают с экстремистами.

На восточном берегу Евфрата курдские террористы притесняют коренное население — суннитов. Они закрывают местные школы, заставляют детей учить курдский язык, насаждают свою культуру. Кроме того, курды-террористы проводят насильственные мобилизации. Тех, кто не может откупиться от них, бросают в тюрьму.

После нейтрализации террористов Анкара намерена создать вдоль границы Сирии и Турции зону безопасности, куда будут перемещены сирийские беженцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.