Благородная ярость Греты Тунберг как фактор влияния на западную политику

Европейские политики заподозрили российское влияние на экологические протесты в Европе. По словам депутата Европарламента Йорга Мойтена, Российская Федерация ради влияния на западную экономику может использовать благородную ярость Греты Тунберг, которую та выплеснула на членов Генассамблеи ООН в сентябре этого года. Откуда берутся подобные заявления, Федеральное агентство новостей решило узнать, пообщавшись с председателем межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политологом Сергеем Марковым.

— Сергей Александрович, с какой целью распространяются подобные измышления? Зачем нашу страну снова пытаются выставить всемирным злом?

— Часть политиков в США и Европе занимаются тем, что по факту устраивают средневековую «охоту на ведьм», в которой России отводится роль сатаны. Мы должны относиться к этому с пониманием и иметь ввиду, что с европейской цивилизацией что-то случилось, что-то сломалось глубоко внутри нее и время от времени лезет наружу, приобретая уродливые формы. Например, в середине XX-го века она породила фашизм, а сейчас желает заменить собственный народ мигрантами. Одним словом, иррациональность уже давно стала визитной карточкой европейцев. То есть то, что мы видим сейчас, это именно что иррациональное проявление ненависти — на этот раз по отношению к России.

— Сможет ли выступление Греты Тунберг повлиять на решение экологических проблем в Европе? И докатится ли эта волна экологического хайпа до нас?

— Вне всяких сомнений Грета сейчас самый раскрученный экологический активист в мире, и ее влияние колоссально. К ней определенно прислушиваются — и наверняка прислушаются у нас. Нам, бесспорно, нужны всевозможные экологические инициативы. Нужно избавляться от мусора, ставшего большой проблемой для страны, а очистные сооружения надо ставить на все природозагрязняющие предприятия. Так что благодаря Грете Тунберг Россия действительно выиграет — но не от того, что в Европе «загнется» экономика, как думают некоторые, а потому что у нас будет более здоровая окружающая среда.

— И как тут не вспомнить российские движения за экологию. Их также часто обвиняют в стороннем и даже иностранном финансировании. Эти обвинения имеют под собой какую-то почву?

— Уровень экологической безответственности в нашей стране очень высок, так что, с одной стороны, деятельность экологов чрезвычайно важна. Но при этом они действительно поголовно финансируются из-за рубежа — и причем самым бессовестным образом. Их деятельность имеет ярко выраженный политический окрас — если они в свою борьбу за чистую среду еще как-то сумеют втиснуть и борьбу против Путина, на них тут же польется золотой дождь из всевозможных бонусных грантов. Так что экологические организации у нас очень и очень политически коррумпированы.

— И все же, на ваш взгляд, от них больше пользы или вреда?

— Пользы больше, но если бы они обращали внимание на действительно важные экологические проблемы в стране, а не отрабатывали иностранные гранты, цены бы им не было. Одна из важнейших проблем, которая действительно заботит людей, это загазованность в крупных городах. Но видим ли мы внятную позицию экологов по этому поводу? Ее нет — потому что за это не платят! Вместо этого они блокируют российские газовые и нефтяные трубопроводы, которые даже вреда никакого не приносят.

По мнению Сергея Маркова, все это можно считать свидетельством политической ангажированности российских экологических организаций. Очевидно, что России необходимо движение патриотически настроенных экологов, которые будут отстаивать интересы российских граждан, а не иностранных спецслужб.