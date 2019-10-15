Протурецкие силы освободили от курдов деревню на севере Сирии

Дамаск, 15 октября. Протурецкие силы освободили от курдских боевиков деревню Халил Юсеф, расположенную в окрестностях Телль-Абъяда на севере Сирии.

Khalil Yousef village was captured, Tal Abyad CS.



Tel Abyad kırsalında, Halil yusuf köyü alındı — . (@op_shield) 15 октября 2019 г.

Напомним, Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. В Анкаре заявили, что их действия направлены против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Курдские вооруженные формирования помогли террористам ИГ1 в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив их на базы Соединенных Штатов. Таким образом, вся деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию спящих ячеек «Исламского государства», готовых в любой момент активизировать свои действия на территории республики.

Турция заявила, что проводит операцию «Источник мира» для создания зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировки трассы М-4, которой пользуются террористы для доставки вооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.