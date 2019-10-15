Бывший муж Бочкаревой рассказал, почему актриса не пришла в суд

Москва, 15 октября. Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой Николай Борисов рассказал, почему она не пришла в суд после скандала с наркотиками.

15 октября в суде должны были рассмотреть дело Бочкаревой. Около здания собралось много людей и представителей СМИ, которые с нетерпением ждали актрису. Но Бочкарева решила проигнорировать заседание.

По слова Борисова, все дело в слишком пристальном внимании к этой ситуации. Где бы Бочкарева не оказалась, там всегда толпа людей, которая хочет услышать ее комментарии по поводу скандала с наркотиками.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — передает слова Борисова телеканал «360».

Ранее появилась информация, что после задержания у Наталья Бочкаревой начались проблемы со здоровьем, ей парализовало половину лица.

28 сентября актрису остановили сотрудники полиции, которые усомнились в адекватности ее поведения. В итоге Бочкарева призналась, что имеет при себе 0,69 грамма кокаина. Против нее возбудили дело о незаконном производстве, пересылке, сбыте наркотических веществ.

Сама же актриса не подтверждает информации о своем задержании. По ее словам, в этом момент она находилась дома с детьми. Бочкарева считает, что с помощью скандала кто-то просто пытается заработать на ее имени.

Несмотря на то, что Бочкарева отрицает употребление наркотиков, по сети гуляет видео задержания актрисы. На кадрах отчетливо видно Бочкареву, и слышно, как сотрудник полиции объясняет, что если она не пройдет медицинское освидетельствование, то ее могут лишить водительских прав.