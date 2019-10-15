Малькевич возмутился приглашением террориста из Ливии на саммит «Россия – Африка»

Москва, 15 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич возмутился, что одним из спикеров на предстоящем саммите «Россия — Африка» пригласили стать Шабана Хадиа, связанного с террористическими группировками. Об этом Малькевич написал в своем Telegram-канале.

«Чтоб вы понимали всю серьезность ситуации, спикером на одной из площадок форума будет… террорист, Шабан Хадиа, «герой» печально известного доклада Совета Безопасности ООН 2015 года о ситуации в Ливии», — сообщил глава ФЗНЦ.

Кроме того, Малькевич призвал МИД РФ поставить перед делегацией ливийского Правительства национального согласия (ПНС) вопрос об освобождении незаконно задержанных россиян, которые содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига». Глава ФЗНЦ сообщил, что направил по этому поводу открытое письмо спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.

Напомним, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана задержали, когда россияне проводили в Ливии социологическое исследование на территории, подконтрольной ПНС. Как отмечал Малькевич, после задержания россиянам не предоставили адвокатов и даже не дали возможности совершить телефонный звонок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Шабан Хадиа, который будет представлять ПНС на саммите «Россия — Африка» в Сочи, был неоднократно замечен в связях с террористическими группировками и боевиками. Хадиа руководил группировкой «Оперативный штаб революционеров Ливии», которая причастна к похищениям людей.