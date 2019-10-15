США решают свои проблемы санкциями против Турции за операцию против курдов SDF в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп подписал приказ об установлении санкций в отношении Турции, сообщается в коммюнике главы Госдепа США Майка Помпео. Причиной такого шага, как заявил президент Штатов, является антитеррористическая операция Анкары в Северной Сирии. Почему борьбу с боевиками Вашингтон «поощряет» таким необычным способом? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как заметил госсекретарь США, Трамп намерен вынудить турок прекратить наступление, направленное против террористических Отрядов народной самообороны (YPG). Он подчеркнул, что подписанное президентом распоряжение дает возможность министерству финансов и Госдепартаменту вводить санкции против любых организаций и лиц, связанных с официальной Анкарой.

На данный момент в санкционный список были добавлены трое официальных лиц – глава МО Турции Хулуси Акар, министр энергетики республики Фатих Донмез и начальник МВД Сулейман Сойлу. Ограничения могут включать как запрет на въезд в Штаты, так и арест находящихся там финансов и другой собственности.

Ранее глава Белого дома также анонсировал в Twitter, что в связи с операцией Анкары против курдских террористов в САР он планирует поднять пошлины на сталь на 50%. Тогда же он объявил о немедленном прекращении контактов министерства торговли с турками, с которыми обсуждались сделки на сумму в 100 миллиардов долларов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на эти решения Вашингтона предупредил, что добиться чего-либо путем введения экономических ограничений против турок будет невозможно. Он также заметил, что у Анкары и не было б нужды начинать новое наступление против террористов YPG, если бы американцы выполняли свои обещания.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам, что НАТО настойчиво игнорирует террористическую угрозу, которая нависла над Турцией, и призвал страны проамериканского блока наконец сделать выбор.

«Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», – отметил президент.

Таким образом, игнорируя опасность для Анкары и вынуждая ее в итоге действовать самостоятельно против боевиков, США затем вдруг выражают крайнее возмущение вынужденными контртеррористическими мерами турок, применяя против них свой излюбленный способ «наказания» – санкции.

При этом в зоне оккупации YPG, помимо самих курдских террористов, действуют также и боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), многие из которых скрываются под флагами Демократических сил Сирии (SDF) в составе бандгрупп курдов-радикалов. Так называемая антитеррористическая операция США и SDF, разворачивавшаяся с 2017 года в северо-восточной части САР, фактически велась лишь против самых фанатичных членов ИГ1. Значительная же часть джихадистов в итоге вошла в состав курдских группировок в соответствии с договоренностями с главарями SDF.

Кроме того, число последователей «идеологии» ИГИЛ1 на удерживаемых курдами территориях сейчас растет за счет лагеря «Аль-Хол» и других подобных пунктов временного размещения для беженцев, которые уже по сути превратились в базы подготовки для террористов. Данные объекты все менее контролируемы и уже представляют большую опасность для безопасности Сирии и всего региона.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, Вашингтон, как это зачастую и бывает, вновь демонстрирует совершенно двуличную политику. В интервью ФАН он добавил, что о чем бы ни говорили американцы с трибун, будто бы переживая о беженцах и судьбе Сирии, они на самом деле озабочены лишь собственными внутренними проблемами.

«Турецкая операция не отвечает интересам Соединенных Штатов, поскольку курды проигрывают захваченные ими территории в стране, а также вынужденно сдают отдельные районы Сирийской арабской армии (САА). Вашингтон же всегда хотел расчленить страну таким способом, чтобы значительная ее часть посредством курдской оккупации стала его зоной влияния. Это по-прежнему ключевая цель американцев в регионе, и потому они всячески пытаются помешать борьбе турок. Ни о какой реальной озабоченности жизнью местного населения со стороны США, безусловно, речи не идет», – пояснил эксперт.

Он считает, что антитурецкие санкции – это единственное в настоящее время, чем Вашингтон может попытаться хоть как-то помочь союзным курдским боевикам.

«Примечательно, что раньше Штаты мало обращали внимания на прошлые наступления Анкары к западу от Евфрата, но, когда такая операция началась в их зоне интересов, их отношение к этому резко изменилось. Но выходить на прямое военное противостояние с Турцией они, конечно, не будут, и потому США снова применяют метод санкций. Курдские боевики же рассчитывают на более весомую поддержку, оказавшись в совершенно невыгодном положении на поле боя. Очевидно, именно для привлечения помощи они и бросают угрозы отпустить террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) из тюрем», – закончил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.