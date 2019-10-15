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Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом

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Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом

Абу-Даби, 15 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.

У трапа российского борта Путина встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Из воздушной гавани политики отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где пройдут двусторонние переговоры.

Как пишет РИА Новости, Путин также побеседует с аль-Нахайяном, запланирован совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух государств. Как пишет издание, основная часть мероприятий пройдет в закрытом от средств массовой информации режиме.

Ранее сообщалось, что главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Также президент РФ проведет переговоры с заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Путин подчеркнул, что ОАЭ вносят серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе и без всякого преувеличения играют стабилизирующую роль.

Президент РФ отметил, что между странами сложилась традиция, практика по «сверке часов». Путин обратил внимание, что это приносит пользу не только двум странам, но и региону в целом.

Комментируя отношения между странами ближневосточного региона, российский лидер подчеркнул, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, необходимо вести диалог. Путин отметил, что он может разделять озабоченности ОАЭ и Саудовской Аравии, однако решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства. Россия же будет делать все для того, чтобы обеспечить условия для такой позитивной динамики, добавил президент РФ.

Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом

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Источник: РИА Новости
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