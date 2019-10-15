Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом

Абу-Даби, 15 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.

У трапа российского борта Путина встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Из воздушной гавани политики отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где пройдут двусторонние переговоры.

Как пишет РИА Новости, Путин также побеседует с аль-Нахайяном, запланирован совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух государств. Как пишет издание, основная часть мероприятий пройдет в закрытом от средств массовой информации режиме.

Ранее сообщалось, что главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Также президент РФ проведет переговоры с заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Путин подчеркнул, что ОАЭ вносят серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе и без всякого преувеличения играют стабилизирующую роль.

Президент РФ отметил, что между странами сложилась традиция, практика по «сверке часов». Путин обратил внимание, что это приносит пользу не только двум странам, но и региону в целом.

Комментируя отношения между странами ближневосточного региона, российский лидер подчеркнул, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, необходимо вести диалог. Путин отметил, что он может разделять озабоченности ОАЭ и Саудовской Аравии, однако решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства. Россия же будет делать все для того, чтобы обеспечить условия для такой позитивной динамики, добавил президент РФ.