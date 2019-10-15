Экс-глава «Мегафона» выкупил почти половину акций стартапа по найму персонала

Москва, 15 октября. Бывший глава «Мегафона» Сергей Солдатенков выкупил почти половину доли сервиса по найму персонала Skillaz.

Солдатенков стал одним из крупнейших акционеров сервиса, он владеет 25,01% компании напрямую и 15% как залогодержатель. Эта информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

По данным на сентябрь текущего года, долей в компании владеют ее основатель Андрей Крылов 34,98%, HeadHunter (25,01%) и еще три человека из «Мегафона» с долей 5%.

Сервис Skillaz автоматизирует процесс поиска кандидатов и их трудоустройство. Он работает с кандидатами через соцсети, форумы и специализированные сайты, пишет News.ru.

По мнению финансового аналитика Сергея Дейнеки, продажа основателем компании своей доли означает, что он не уверен в результатах. При этом эксперт Марк Шерман не исключил, что это попытка получить средства на развитие других проектов.

Ранее сообщалось, что известный футбольный менеджер Валерий Оганесян скупил все акции столичного ФК «Арарат-Москва».