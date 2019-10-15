Сирия, 15 октября. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции. Три члена YPG были уничтожены на шоссе М-4 в северной части Ракки. Протурецкие силы зачистили еще три поселения в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцируют подкрепление на север от Ат-Табки в Ракке.

«Исламское государство»1: организовало подрыв автомобиля у блокпоста курдов к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: лишились трех радикалов после стычки с протурецкими силами на шоссе М-4 в Ракке.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: противостоят курдам на северо-востоке провинции Алеппо; обстреливают позиции курдских боевиков в районе города Кобани; заняли три деревни к югу от Рас Аль-Айна в Хасаке.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (KoyluogluAziz) сообщает о том, что на северо-востоке провинции вновь отмечаются стычки между курдскими группировками и силами поддерживаемых Турцией формирований. Противники столкнулись недалеко от поселения Аль-Кат к востоку от Манбиджа. В то же время поступают сообщения о новых перестрелках вблизи населенного пункта Аль-Яшлы, который был взят протурецкими силами накануне, передает Twitter-канал (tvronahi).

Между тем правительственные войска начали стягивать силы в район поселения Султахия, расположенного на юго-восточной окраине Манбиджа. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) заняла окрестности ключевого города, достигнув предварительного военного соглашения с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), о чем днем ранее заявил представитель «курдских властей» Бадран Джиа.

На границе с Турцией продолжаются обстрелы. По информации, опубликованной на странице источника в Twitter (dersi4m), турецкая артиллерия ведет огонь по расположениям признанной во многих странах террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на подступах к городу Кобани. В том числе под ударом ВС Турции оказались укрепрайоны курдских террористов недалеко от населенных пунктов Сифтек, Бобан и Хоркшир.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в районах, оккупированных курдскими радикалами, вновь произошла вылазка террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Согласно информации Twitter-канала (IbnSiqilli), подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал заявил о том, что боевики организовали подрыв автомобиля поблизости от одного из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF), находящегося у города Хаваидж. Взрыв привел к гибели четырех человек. Пока неизвестно, принадлежали ли убитые к числу членов SDF или являлись мирными жителями.

После очередного нападения ИГ1 вылеты над занимаемыми курдскими боевиками территориями возобновили ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает военный источник в Twitter (DeirEzzor24).

Провинция Ракка

Турция продолжает развивать наступление на северо-востоке САР в рамках антитеррористической операции «Источник мира». Twitter-канал (JuhaymanH) сообщает о том, что бойцам протурецких формирований удалось успешно проникнуть в район шоссе M-4, пролегающего через Алеппо и Хасаку, и уничтожить трех радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG).

Произошел взрыв на авиабазе у города Ат-Табка, которая находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency заявил о гибели двух сирийских солдат, однако пока данная информация нуждается в проверке.

Тем временем военный источник в Twitter (RojavaNetwork) передает, что правительственные войска передислоцируют силы из района Ат-Табки на север. По сведениям агентства новостей ANF News, в составе колонны движутся 75 военных машин, 12 танков и шесть бронетранспортеров.

Провинция Хасака

Как передает Twitter-канал (dersi4m), военнослужащие турецких подразделений продолжают вести ожесточенные бои с террористами связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) бандгрупп в окрестностях Рас Аль-Айна. К югу от населенного пункта протурецким формированиям удалось занять деревни Амирие, Лейлан и Арбейн. В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) публикует неподтвержденные сообщения о возвращении контроля над ключевым городом курдами.

Стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, они будут направлены против лиц или организаций, связанных с турецким правительством. В санкционный список вошли глава Минобороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Также Трамп пригрозил экономическими санкциями тем, кто поддерживает Анкару в антитеррористической операции на севере САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.