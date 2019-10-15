Сирийская армия займет Аль-Маликию для защиты населения от курдов-террористов

Дамаск, 15 октября. Сирийская Арабская армия будет контролировать Аль-Маликию, защищая местное население от курдских террористов. Об этом сообщил военный источник Al-Masdar News.

Он подчеркнул, что присутствие сирийских военных в Аль-Маликии очень важно для правительства, поскольку это будет способствовать дальнейшему развитию торговли с Иракским Курдистаном. Собеседник издания добавил, что это вынудит израильские и американские вооруженные силы расширить свой контроль за границей, чтобы предотвратить транспортировку Ираном нефти и оружия в Сирию.

Как сообщалось ранее, правительственная армия займет приграничные районы от Манбиджа (фактически от Кобани) до Аль-Маликии на востоке Сирии. Это отграничит регионы от зоны антитеррористической операции Турции.

Накануне сообщалось, что красно-черно-белые флаги САР уже над госучреждениями в Хасаке и Камышлы. Подразделения САА уже вошли в Манбидж и в скором времени достигнут города Кобани. Под контроль сирийцев возвращен город Ат-Табка и расположенные рядом авиабаза и дамба. К востоку от Ат-Табки сирийская армия достигла города Аль-Мансура.

Напомним, военная операция Турции против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее главной целью является очистка этих территорий от курдских террористов и боевиков ИГ1, а после создание зоны безопасности для беженцев из САР, которые сейчас находятся в Турции.

Курдские террористы остались в арабской республике под предлогом борьбы с игиловцами, хотя на самом деле никогда с ними не воевали. Они заняли восточное побережье Евфрата, исторически заселенное суннитами, и начали притеснять местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.