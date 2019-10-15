Пушков не удивлен, что националисты стали диктовать Зеленскому свои условия

Москва, 15 октября. Евросоюз слишком долго закрывал глаза на действия националистов на Украине, теперь они диктуют повестку дня. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор не удивлен, что националисты стали диктовать украинскому президенту Владимиру Зеленскому свои условия. В частности, дали десять дней на отказ от «формулы Штайнмайера» и отвода войск из Донбасса.

Если глава государства не выполнит требования, добавил Пушков, националисты перейдут в активное сопротивление.

«Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского», — написал сенатор в микроблоге Twitter.

Пушков констатировал, что в Европейском союзе, к которому Киев не раз обращался за поддержкой, долго игнорировали активность националистов на Украине.

Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского: ему дали 10 дней на отказ от отвода войск и «формулы Штайнмайера». Иначе - переход к активному сопротивлению. В ЕС долго закрывали глаза на ультра на Украине. А они теперь диктуют повестку дня. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 октября 2019 г.

Напомним, 1 октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах Украины, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.

В частности, бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил президенту Украины новым «майданом», если тот не станет выполнять требования националистов.

Кроме того, запланировано было разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР, оно должно было начаться 7 октября и продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ констатировал, что украинский президент не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.