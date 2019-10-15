Антитурецкими санкциями США оправдались за то, что «кинули» курдов, считает Клинцевич

Москва, 15 октября. Антитурецкими санкциями США не заставят Анкару прекратить военную операцию в Сирии, а только ожесточат государство. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Сенатор отметил неэффективность введенной американской стороной меры и уточнил, что она может вызвать и обратную реакцию.

«Думаю, что и в отношении Турции оно не сработает. Напротив, может только ожесточить ее», — сказал он.

Клинцевич объяснил, что несмотря на заявление американского госсекретаря Майка Помпео, введение санкций против Турции вряд ли стоит рассматривать как попытку США повлиять на развитие событий в Сирии.

«Это, на мой взгляд, больше похоже на отмазку. Таким путем США надеются оправдать себя в глазах всего мира за то, что они «кинули» курдов», — выразил мнение сенатор.

Он отметил, что сложная ситуация в Сирии сегодня — это своеобразная лакмусовая бумажка, которая показывает, кто есть кто в современном мире.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с проведением Анкарой антитеррористической операции на севере Сирии. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объяснил мотивы Вашингтона по установлению ограничительных мер желанием заставить Анкару прекратить операцию, направленную против курдских террористов.

Антитеррористическая операция «Источник мира» турецких ВС, направленная против курдских вооруженных формирований, началась на прошлой неделе в приграничных районах Сирии. О ее старте объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который указал, что целью процесса является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Также в ходе операции Анкара намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Операция Турции проводится против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.