Американские военные покинули базу в освобожденном от курдов Манбидже

Дамаск, 15 октября. Военные США покинули базу, расположенную в сирийском городе Манбидж, который ранее контролировался курдскими террористами. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своем Telegram-канале.

Военкор опубликовал видео, на котором продемонстрирована опустевшая база США. По словам Блохина, американские военные были на этой базе еще утром 14 октября. Корреспондент сообщил, что намерен узнать, как жили солдаты войск США в Сирии и чем занимались.

Отметим, что Манбидж расположен в зоне турецкой антитеррористической операции «Источник мира». Ранее в этот город вошла сирийская армия. Старт операции Турции был дан 9 октября, сообщает НСН. Цель Анкары — борьба с курдскими боевиками и террористами экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Турция намерена создать зону безопасности возле своих рубежей и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские боевики оккупировали часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Исторически на этом участке проживали арабы-сунниты, которых курдские террористы угнетают, принуждая к мобилизации. Кроме того, курдские вооруженные формирования сотрудничают с ИГ1, укрывая террористов в своих рядах. Также курдские боевики выводили членов экстремистской организации Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США.

Ранее координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков заявил, что у Турции были объективные причины начать операцию против курдских террористов. Также эксперт указал на связь курдских боевиков с экстремистами из ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.