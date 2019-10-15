Джабаров не считает действенными антитурецкие санкции США из-за операции против курдов

Москва, 15 октября. Введенные Вашингтоном санкции против Анкары из-за операции против курдов-террористов не нанесут Турции никакого урона, они направлены лишь на успокоение общественного мнения в США. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп вынужден «играть в эту игру», поскольку не может выглядеть предателем интересов курдов, которых США «пестовали годами». Сенатор введенные Вашингтоном санкции против Анкары не считает действенными.

Джабаров подчеркнул также, что Россия никакой выгоды от ограничительных мер не извлечет. Ранее появились утверждения, что Москва будто бы «воспользуется» сложившейся ситуацией для развития ВТС с Анкарой. Сенатор опроверг эти заявления.

«Мы не относимся к числу стран, которые выигрывают от санкций, введенных против другого государства. Мы предельно честны со своими партнерами», — заключил он.

Напомним, о подписании Трампом указа о введении санкций против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии стало известно во вторник из заявления американского госсекретаря Майка Помпео, пишет «Газета.ru». По его словам, документ предоставляет возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

Антитеррористическая операция «Источник мира», направленная против курдских вооруженных формирований, началась на прошлой неделе в приграничных районах Сирии. О ее старте объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который указал, что целью процесса является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Анкара намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Дело в том, что официально курдские боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом», однако на деле включают экстремистов из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

Сирийская арабская армия ранее выдвинулась в северные районы для защиты мирного населения от террора курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.