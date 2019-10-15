Московские писатели помогли авторам из ЛНР издать 13-й номер альманаха «Крылья»

Луганск, 15 октября. Интернациональный Союз писателей из Москвы помог авторам из ЛНР издать очередной 13-й номер луганского литературно-художественного альманаха «Крылья». Об этом рассказал председатель международного правления Интернационального Союза писателей Александр Гриценко.

Он отметил, что Интернациональный Союз писателей с 2014 года помогает издавать в Луганске Союзу писателей ЛНР альманах «Крылья».

«Этот номер примечателен тем, что редакция альманаха «Крылья» стала соучредителем первого Международного литературного фестиваля имени Александра Пушкина, прошедшего в Крыму в городе Судак под эгидой министерства культуры полуострова. На фестиваль, несмотря на санкции, приехали американцы и немцы, что очень интересно», — рассказал Гриценко.

Он отметил, что в рамках фестиваля альманах «Крылья» учредил специальную премию.

«В этом альманахе, кроме писателей из Луганска и постоянных авторов, есть победители этого конкурса со всей России. На этом фестивале луганский писатель Андрей Чернов получил престижную литературную премию. Собственно, что мы обещали, а именно — интеграцию луганских писателей в российский и международный литературный процесс, вот сейчас мы и идем по этому пути», — подчеркнул Гриценко.

Председатель правления Союза писателей ЛНР Глеб Бобров рассказал, что часть тиража очередного номера альманаха уже напечатана в луганской типографии, при этом основной тираж в пять тысяч экземпляров в скором времени будет издан в Москве.

«В книге порядка 250 страниц, около 20 авторов. В ней представлена проза, поэзия, драматургия, литературоведение, литературная критика. После печати всего тиража альманах поступит в свободную продажу на территории России, а также будет бесплатно распространяться в ЛНР и ДНР», — сообщил Бобров.

Секретарь правления Интернационального Союза писателей Антон Свириденко отметил, что альманах объединяет писателей разных стран, которым небезразлична судьба Донбасса, издание действительно можно назвать международным.