Президент Международного союза экономистов объяснил, что даст РФ «Один пояс — один путь» 

Москва, 15 октября. Экономическое и научное сотрудничество на евразийском пространстве стало главной темой, обсуждаемой сегодня на Евразийском промышленном конгрессе «Интеграция» в «Президент-Отеле» в Москве. Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает корреспондент ФАН, в ходе пленарного заседания перед собравшимися выступил президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов Сергей Бодрунов.

«Уверен, что создание новой международной дискуссионной площадки внесет значительный вклад в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и развитие полноценного сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь», - сказал он.

Докладчику представляется важным, что одной из основных тем Евразийского промышленного конгресса выбрано именно сопряжение между ЕАЭС и китайской инициативой «Один пояс — один путь», поскольку его развитие будет способствовать интенсификации научно-технического сотрудничества и углублению экономического взаимодействия между государствами.

«Как справедливо отметил президент РФ, сторонам предстоит много сделать для развития сопряжения, — отметил Бодрунов, — В первую очередь наладить и поставить на системную основу практическое взаимодействие между Евразийской экономической комиссией и правительством КНР, во вторую очередь — не только расширять масштаб и качество двусторонней торговли, но и работать над совместными инфраструктурными проектами в области транспорта, энергетики, экологии, торговли, финансов и цифровой экономики».

Бодрунов убежден, что выработанные в рамках конгресса рекомендации и заключенные соглашения послужат укреплению деловых связей между предприятиями государств-членов ЕАЭС, придадут мощный импульс для углубления промышленного и торгового сотрудничества в ЕАЭС, которое жизненно необходимо для развития национальных экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повышения их конкурентоспособности на мировой арене.

Он также рассказал о проекте по передаче авиационной техники и технологий в КНР.

«Мы понимаем, что это — наше взаимовыгодное и взаимоинтересное партнерство», — отметил он, добавив, что Пекин заинтересован в расширении сотрудничества с Москвой.

В связи с этим, по его словам, создается российской-китайский инновационный фонд. «Один пояс — один путь» — не соло Китая, а симфония взаимозаинтересованных партнеров, уверен Бодрунов.

«Конечно, сразу, быстро и оперативно нагнать Китай в области цифровых технологий малореально. В том числе поэтому и нужно усилить работу по нацпроекту «Цифровая экономика», — добавил докладчик.

В своем выступлении он также обратил внимание, что расширение и укрепление сотрудничества особо важно в ситуации западных санкций как против РФ, так и против Китая.

«Желаю организаторам и участникам Форума продуктивной работы, взаимовыгодного обмена опытом и новых идей»,— подытожил Бодрунов.

По завершении пленарного заседания участники Конгресса приступят к дискуссиям в рамках секций, уточнил собкор ФАН.