Доха, 15 октября. Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, направлена против курдских боевиков, совершавших преступления в САР. Об этом рассказал министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.

Он выступил на Глобальном саммите по безопасности. По словам дипломата, есть доказательства тому, что курдские боевики совершали многочисленные преступления. Кроме того, он указал на отсутствие у Анкары цели «выдавить курдов из региона».

Он напомнил, что курды являются друзьями Катара, в том числе, в Ираке, в Эрбиле. По словам политика, премьер Курдского автономного региона Ирака Марсур Барзани является сильным лидером, он поддерживает хорошие отношения с Турцией. Катар не считает операцию Турции против курдов попыткой захватить территории Сирии.

«Но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов», — подчеркнул он.

В ходе операции «Источник мира», стартовавшей 9 октября, Анкара намерена продвинуться на 30 километров в глубь сирийской территории и организовать на зачищенной от бандформирований территории зоны безопасности, куда можно будет переселить сирийских беженцев, наводнивших Турцию за годы конфликта в САР. Турция хочет обеспечить безопасность на границе и предотвратить прибытие новой волны мигрантов в и без того переполненную беженцами Европу.

Операция, которую проводит Турция, носит антитеррористический характер. Отряды запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана», а также иные находящиеся в обозначенном приграничном районе арабо-курдские банды — источник проблем для Турции. От имени этих террористических формирований действуют смертники, совершающие теракты на территории Турции. В 2016 году курдские боевики предприняли несколько таких атак. К примеру, 13 марта 2016 года в Анкаре произошел взрыв, погибли 38 человек, ответственность за теракт взяла на себя связанная с уже упомянутой РПК группировка «Ястребы свободы Курдистана». Цель Турции — защита мирных граждан от терроризма.